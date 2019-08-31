Пострадавшая при посадке легкомоторного самолёта девочка в реанимации

Пострадавшая в результате жёсткой посадки легкомоторного самолёта в Московской области 12-летняя девочка находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.

«После падения легкомоторного самолёта в Московской области 12-летняя пассажирка доставлена в Клинскую городскую больницу в крайне тяжёлом состоянии», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что в настоящий момент девочка находится в реанимации. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что при жёсткой посадке легкомоторного самолёта под деревней Минино Клинского района Подмосковья погиб пилот и пострадал 12-летний ребёнок.

СК возбудил дело.