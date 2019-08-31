При жёсткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье погиб пилот

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В результате жёсткой посадки легкомоторного самолёта под деревней Минино Клинского района Московской области погиб пилот.
При жёсткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье погиб пилот
  • РИА Новости

На борту также находился 12-летний ребёнок, его осматривают врачи.

«Легкомоторный самолёт жёстко приземлился под деревней Минино Клинского района. На борту находился пилот и 12-летний ребенок. Пилот погиб, ребёнка осматривают врачи бригады скорой помощи», — приводит РИА Новости сообщение подмосковного главка МЧС.

Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что при жёсткой посадке легкомоторного самолёта в Самарской области погиб пилот.

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