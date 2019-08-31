СК возбудил дело из-за ЧП с легкомоторным самолётом в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки легкомоторного самолёта в подмосковной деревне Минино. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елену Марковскую.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — сообщила она. Согласно предварительным данным, в Клинском районе совершил посадку легкомоторный самолёт Sigma с двумя человеками на борту. Пилот погиб, пассажира доставили в больницу. Ранее при жёсткой посадке легкомоторного самолёта под деревней Минино погиб пилот и пострадал 12-летний ребёнок.