СК возбудил дело из-за ЧП с легкомоторным самолётом в Подмосковье

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки легкомоторного самолёта в подмосковной деревне Минино. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елену Марковскую.
СК возбудил дело из-за ЧП с легкомоторным самолётом в Подмосковье
  • © Следственный комитет Российской Федерации

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — сообщила она.

Согласно предварительным данным, в Клинском районе совершил посадку легкомоторный самолёт Sigma с двумя человеками на борту. Пилот погиб, пассажира доставили в больницу.

Ранее при жёсткой посадке легкомоторного самолёта под деревней Минино погиб пилот и пострадал 12-летний ребёнок.

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