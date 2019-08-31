Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым заявил, что обязательно приедет в Чечню. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кадыров отметил, что чеченские старейшины и учёные интересуются у него, почему глава государства не приезжает в Чечню.

Он отметил, что президент приезжал в республику, когда там были «серьёзные проблемы», и благодаря Путину в Чечне «сегодня совсем другая жизнь».

По его словам, республика восстановлена, экономическая ситуация хорошая, несмотря на все санкции и недружеское отношение к России и Чеченской Республике.

«Я давно у вас не был, хочу приехать и обязательно приеду, обязательно. Знаю, что республика развивается достаточно хорошими темпами. Мы с вами помним, в каком она была состоянии определённое количество лет назад», — отметил президент.

Ранее Путин посоветовал главе Астраханской области Игорю Бабушкину чаще говорить с гражданами.