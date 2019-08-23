В чеченском Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть

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В чеченском городе Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть, сообщает РИА Новости.
В чеченском Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть
  • © kadyrov._95 / instagram

Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии открытия сообщил, что мечеть названа именем пророка Мухаммеда.

На мероприятии присутствовали гости из мусульманских стран, полпред президента в СКФО Александр Матовников, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв.

Президент России Владимир Путин отправил собравшимся поздравительную телеграмму.

В 2017 году сообщалось, что Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова восстановит в Алеппо средневековую мечеть.

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