В чеченском Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть

В чеченском городе Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть, сообщает РИА Новости.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии открытия сообщил, что мечеть названа именем пророка Мухаммеда.

На мероприятии присутствовали гости из мусульманских стран, полпред президента в СКФО Александр Матовников, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв.

Президент России Владимир Путин отправил собравшимся поздравительную телеграмму.

В 2017 году сообщалось, что Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова восстановит в Алеппо средневековую мечеть.