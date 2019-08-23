В чеченском Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть
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Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии открытия сообщил, что мечеть названа именем пророка Мухаммеда.
На мероприятии присутствовали гости из мусульманских стран, полпред президента в СКФО Александр Матовников, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв.
Президент России Владимир Путин отправил собравшимся поздравительную телеграмму.
В 2017 году сообщалось, что Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова восстановит в Алеппо средневековую мечеть.