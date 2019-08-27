Путин посоветовал главе Астраханской области чаще говорить с гражданами

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Президент России Владимир Путин порекомендовал врио губернатора Астраханской области Игорю Бабушкину чаще общаться с жителями региона.

«С людьми надо чаще встречаться, рассказывать им о ваших планах, слушать их представления о том, как и чего нужно добиться в Астраханской области. Это очень важно», — приводит РИА Новости слова Путина.

Бабушкин в свою очередь сообщил, что посетил все районы области и общался с людьми.

Он отметил, что понимает те проблемы, которые волнуют жителей области.

Игорь Бабушкин был назначен временным главой Астраханской области в июне 2019 года.

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