Эксперт прокомментировал сообщения о санитарных нарушениях у продавцов шаурмы в Москве

Заместитель руководителя Национальной мясной ассоциации Максим Синельников в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал сообщение о том, что московское управление Роспотребнадзора обнаружило санитарные нарушения у 98% предприятий, продающих шаурму.

«Выбирать следует точки продаж, где внешне можно оценить, что всё-таки там должны быть минимальные условия. Если у человека нет шапочки на голове, фартука или грязные руки, надо понимать, какие могут быть последствия», — заявил он.

По его словам, всегда нужно принимать во внимание человеческий фактор. Как пояснил Синельников, наличие медицинской книжки не гарантирует безопасности от «глупостей», которые иногда присутствуют.

Эксперт также сказал, что владельцы заведений должны следить за своими сотрудниками.

«Можно один раз попробовать, и если вы один раз усомнились в качестве, то не покупайте там больше. Потребитель должен своим кошельком определить тех, кто действительно занимает достойное место на рынке, а кто нет», — добавил он.

Ранее бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал сообщения о санитарных нарушениях у продавцов шаурмы в Москве.