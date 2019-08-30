В Госдуме прокомментировали сообщения о санитарных нарушениях у продавцов шаурмы в Москве

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Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что московское управление Роспотребнадзора обнаружило санитарные нарушения у 98% предприятий, продающих шаурму.
В Госдуме прокомментировали сообщения о санитарных нарушениях у продавцов шаурмы в Москве
  • РИА Новости

Как заявил депутат, любой человек вправе запросить документы, откуда произошёл этот полуфабрикат, и ему обязаны их предоставить.

«Обратить внимание на тех людей, которые стоят за прилавком, есть ли у них спецодежда, опрятно ли они выглядят. Посмотреть общее санитарное состояние объекта — это тоже не требует специальной подготовки. И если есть возможность — отказаться от шаурмы, потому что любое жареное мясо более трудно усваивается организмом», — отметил Онищенко.

По его мнению, было бы правильно взять курс на развитие национального общепита.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Роспотребнадзор рассказал о принципах здорового питания.

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