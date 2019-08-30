Заболеваемость сифилисом в России за 18 лет снизилась в десять раз

В России зафиксировано снижение заболеваемости сифилисом. По данным Минздрава, с которыми ознакомился RT, в 2018 году уровень заболеваемости составил 16,5 случая на 100 тыс. населения.

По сравнению с 2000 годом этот показатель снизился почти в 10 раз: тогда уровень заболеваемости составлял 165,7 случая на 100 тыс. населения.

С таким диагнозом в прошлом году жили 24,5 тыс. человек по всей стране (в 2000 году — 239,3 тыс. пациентов).

По итогам 2018 года регионом с наибольшей заболеваемостью стала Республика Тыва. Там на 100 тыс. населения пришлось 43,5 случая сифилиса.

Далее идут Иркутская область (33,7 случая), Приморский край (31,6), Республика Алтай (31,6) и Калужская область (31,4).

Наименьший уровень заболеваемости зафиксирован в Калмыкии — 2,5 случая на 100 тыс. населения. Также невысокий уровень заболеваемости сифилисом отмечен в Костромской области (3,3), республиках Карелия (3,7), Коми (3,8) и Дагестан (3,8).

По словам главного внештатного специалиста Минздрава по дерматологии и косметологии Николая Потекаева, снижение заболеваемости сифилисом в последние годы прежде всего связано с эффективной профилактикой этого заболевания, а также повышением уровня медицинской грамотности населения.

«Даже если пациент сам не обращается к врачу по каким-то причинам, заболевания выявляют в ходе обследований перед операциями, во время диспансеризации. Сейчас лабораторная диагностика хорошо развита. Благодаря этому случаи сифилиса выявляются своевременно. Кроме того, сыграло роль повышение грамотности населения в этом плане. В частности, развитие профилактики ВИЧ-инфекции тоже повлияло на снижение заболеваемости сифилисом (прежде всего пропаганда использования презервативов)», — объяснил эксперт.

Ранее Минздрав представил данные о заболеваемости вирусным гепатитом в России.