«Росконтроль» рассказал о проверке куриных котлет из магазинов
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Исследована продукция брендов «Петелинка», «Первая свежесть», «Троекурово», «Петровские деликатесы», «МясновЪ» и «О’кей».
Лучшими названы котлеты «Петелинка».
Второе место заняла «Первая свежесть», в образцах которой найдено присутствие антибиотиков или других антимикробных химиотерапевтических препаратов.
Антибиотики также выявлены в продукции «МясновЪ» и «Троекурово».
В чёрный список попали образцы «О’кей» и «Петровские деликатесы».
Ранее НСН сообщала, что «Росконтроль» проверил качество слоёного бездрожжевого теста.