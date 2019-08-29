«Росконтроль» рассказал о проверке куриных котлет из магазинов

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Специалисты «Росконтроля» рассказали о проверке куриных котлет из магазинов, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт организации.
«Росконтроль» рассказал о проверке куриных котлет из магазинов
  • © pixabay.com

Исследована продукция брендов «Петелинка», «Первая свежесть», «Троекурово», «Петровские деликатесы», «МясновЪ» и «О’кей».

Лучшими названы котлеты «Петелинка».

Второе место заняла «Первая свежесть», в образцах которой найдено присутствие антибиотиков или других антимикробных химиотерапевтических препаратов.

Антибиотики также выявлены в продукции «МясновЪ» и «Троекурово».

В чёрный список попали образцы «О’кей» и «Петровские деликатесы».

Ранее НСН сообщала, что «Росконтроль» проверил качество слоёного бездрожжевого теста.

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