«Росконтроль» проверил качество слоёного бездрожжевого теста

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Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» проверил качество слоёного бездрожжевого теста, сообщает НСН.
«Росконтроль» проверил качество слоёного бездрожжевого теста
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Исследована продукция семи брендов: «Черёмушки», «Талосто / Без хлопот», «Хлебный дом / Звёздное тесто», «Цезарь premium», «Каждый день», «Морозко» и «То, что надо!».

Все образцы признаны безопасными. Ни в одном из них эксперты не нашли бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллы.

Тем не менее продукция «Морозко» и «Цезарь premium» получила замечание, поскольку в ней обнаружены модифицированные жиры, не указанные в составе.

Ранее ФАН сообщало, что «Росконтроль» отчитался о проверке куриных шашлыков.

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