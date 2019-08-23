Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» проверил качество слоёного бездрожжевого теста, сообщает НСН.

Исследована продукция семи брендов: «Черёмушки», «Талосто / Без хлопот», «Хлебный дом / Звёздное тесто», «Цезарь premium», «Каждый день», «Морозко» и «То, что надо!».

Все образцы признаны безопасными. Ни в одном из них эксперты не нашли бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллы.

Тем не менее продукция «Морозко» и «Цезарь premium» получила замечание, поскольку в ней обнаружены модифицированные жиры, не указанные в составе.

Ранее ФАН сообщало, что «Росконтроль» отчитался о проверке куриных шашлыков.