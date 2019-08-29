Помощники членов конгресса США посетили Совет Федерации, для них была проведена экскурсия, сообщает Интерфакс.

Как отмечается, в состав делегации вошли 18 человек с сопровождающими. Им провели экскурсию в здании Совфеда, на которой рассказали о структуре российской власти и истории страны.

В ходе экскурсии делегация также поинтересовалась, как в России работает интернет.

После Совета Федерации представители аппарата конгресса США отправились на экскурсию в Государственную думу.

27 августа сенатор США Рон Джонсон заявил об отказе в получении российской визы.

Посольство России отметило, что Джонсон даже не обращался в диппредставительство. В МИД России подтвердили эти данные и указали, что политика внесли в стоп-лист в ответ на включение туда представителей России.

Позднее американский сенатор Крис Мёрфи также заявил, что Россия отказала ему во въездной визе.