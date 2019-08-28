В МЧС сообщили о завершении разбора завалов в Новосибирске

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В МЧС по Новосибирской области заявили, что спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения стены здания в Новосибирске.
В МЧС сообщили о завершении разбора завалов в Новосибирске
  • © Пресс-служба ГУ МЧС России по НСО

Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.

«В 21:53 (17:23 мск) разбор завалов и аварийно-спасательные работы завершены», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе реконструкции здания в Новосибирске произошло обрушение стены. В результате происшествия три человека погибли и один пострадал.

Следственное управление по Новосибирской области возбудило уголовное дело по факту инцидента.

Депутат Госдумы Вера Ганзя в беседе с НСН прокомментировала произошедшее.

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