В МЧС сообщили о завершении разбора завалов в Новосибирске
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Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.
«В 21:53 (17:23 мск) разбор завалов и аварийно-спасательные работы завершены», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ходе реконструкции здания в Новосибирске произошло обрушение стены. В результате происшествия три человека погибли и один пострадал.
Следственное управление по Новосибирской области возбудило уголовное дело по факту инцидента.
Депутат Госдумы Вера Ганзя в беседе с НСН прокомментировала произошедшее.