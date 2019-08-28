Дело возбуждено по факту обрушения здания в Новосибирске

Следственное управление по Новосибирской области возбудило уголовное дело в связи с обрушением реконструируемого здания в Новосибирске.

Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении работ).

«В обеденное время по ул. Ударная города Новосибирска проводился плановый ремонт теплотрассы. В ходе ремонта в траншее находились работники, на которых обрушилась кирпичная стена прилегающего здания», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске извлекли одного пострадавшего. Под завалами могут находиться ещё 11 человек.