Дело возбуждено по факту обрушения здания в Новосибирске
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Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении работ).
«В обеденное время по ул. Ударная города Новосибирска проводился плановый ремонт теплотрассы. В ходе ремонта в траншее находились работники, на которых обрушилась кирпичная стена прилегающего здания», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске извлекли одного пострадавшего. Под завалами могут находиться ещё 11 человек.