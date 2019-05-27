СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Ленобласти

Следственное управление СК России по Ленинградской области начало доследственную проверку после обрушения строительных лесов в Приозёрском районе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В Ленинградской области проводится проверка по факту травмирования людей на строительстве гоночной трассы «Игора-Драйв», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Приозёрском районе Ленинградской области в результате обрушения строительных лесов пострадали семь человек.

Представитель регионального правительства рассказал, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

В феврале сетевое издание progorod43.ru передавало, что в суд направлено дело, связанное с падением рабочих со строительных лесов в Кировской области.