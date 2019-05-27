СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Ленобласти
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«В Ленинградской области проводится проверка по факту травмирования людей на строительстве гоночной трассы «Игора-Драйв», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Приозёрском районе Ленинградской области в результате обрушения строительных лесов пострадали семь человек.
Представитель регионального правительства рассказал, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
В феврале сетевое издание progorod43.ru передавало, что в суд направлено дело, связанное с падением рабочих со строительных лесов в Кировской области.