СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Ленобласти

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Следственное управление СК России по Ленинградской области начало доследственную проверку после обрушения строительных лесов в Приозёрском районе. Об этом сообщается на сайте ведомства.
СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Ленобласти
  • © СК России

«В Ленинградской области проводится проверка по факту травмирования людей на строительстве гоночной трассы «Игора-Драйв», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Приозёрском районе Ленинградской области в результате обрушения строительных лесов пострадали семь человек.

Представитель регионального правительства рассказал, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

В феврале сетевое издание progorod43.ru передавало, что в суд направлено дело, связанное с падением рабочих со строительных лесов в Кировской области.

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