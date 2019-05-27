В Ленобласти при обрушении строительных лесов пострадали семь человек

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В Приозёрском районе Ленинградской области в результате обрушения строительных лесов пострадали семь человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.
В Ленобласти при обрушении строительных лесов пострадали семь человек
  • РИА Новости

«При обрушении строительных лесов пострадали семь человек», — приводит РИА Новости сообщение.

Как рассказал представитель регионального правительства, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Он также отметил, что четверых пострадавших доставляют в Ленинградскую областную клиническую больницу, ещё троих направят в медицинское учреждение Всеволожска.

В конце марта в Москве при реконструкции здания Министерства сельского хозяйства обрушились леса на площади около 300 кв. м.

В феврале сетевое издание progorod43.ru передавало, что в суд направлено дело, связанное с падением рабочих со строительных лесов в Кировской области.

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