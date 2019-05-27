В Ленобласти при обрушении строительных лесов пострадали семь человек
- РИА Новости
«При обрушении строительных лесов пострадали семь человек», — приводит РИА Новости сообщение.
Как рассказал представитель регионального правительства, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
Он также отметил, что четверых пострадавших доставляют в Ленинградскую областную клиническую больницу, ещё троих направят в медицинское учреждение Всеволожска.
В конце марта в Москве при реконструкции здания Министерства сельского хозяйства обрушились леса на площади около 300 кв. м.
В феврале сетевое издание progorod43.ru передавало, что в суд направлено дело, связанное с падением рабочих со строительных лесов в Кировской области.