В Ленобласти при обрушении строительных лесов пострадали семь человек

В Приозёрском районе Ленинградской области в результате обрушения строительных лесов пострадали семь человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«При обрушении строительных лесов пострадали семь человек», — приводит РИА Новости сообщение.

Как рассказал представитель регионального правительства, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Он также отметил, что четверых пострадавших доставляют в Ленинградскую областную клиническую больницу, ещё троих направят в медицинское учреждение Всеволожска.

В конце марта в Москве при реконструкции здания Министерства сельского хозяйства обрушились леса на площади около 300 кв. м.

В феврале сетевое издание progorod43.ru передавало, что в суд направлено дело, связанное с падением рабочих со строительных лесов в Кировской области.