В Москве при реконструкции здания Минсельхоза упали строительные леса

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В Москве при реконструкции здания Министерства сельского хозяйства обрушились леса на площади около 300 кв. м. Об этом сообщает РИА Новости.

«Строительные леса обрушились на площади 300 кв. м при реконструкции здания Министерства сельского хозяйства по адресу улица Садовая-Спасская, дом 1, строение 11», — рассказал агентству представитель экстренных служб.

В МЧС уточнили, что помощь спасателей не понадобилась. Информация о пострадавших уточняется.

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