В Курганской области возбудили дело после смерти рабочего при взрыве в пункте приёма металлов

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В Курганской области возбудили уголовное дело после смерти рабочего в пункте приёма металла одного из местных предприятий, сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.
В Курганской области возбудили дело после смерти рабочего при взрыве в пункте приёма металлов
  • РИА Новости

Инцидент произошёл 28 августа.

По имеющейся информации, 37-летний газорезчик начал распиливать металлическую цистерну, внутри которой находилась газовоздушная смесь. Произошёл взрыв, рабочий погиб на месте.

Дело завели по статье «Нарушение требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Расследование находится на контроле в прокуратуре.

В феврале progorod43.ru сообщало, что в суд направлено дело, связанное с падением рабочих со строительных лесов в Кировской области.

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