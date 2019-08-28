В Новосибирске из-под завалов обрушившегося дома извлечён один рабочий

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Из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске извлекли одного пострадавшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
В Новосибирске из-под завалов обрушившегося дома извлечён один рабочий
  • © МЧС России

«Одного пострадавшего достали живым, он был передан врачам», — сказал собеседник агентства.

Под завалами могут находиться ещё 11 человек.

Ранее сообщалось, что обрушение произошло на улице Ударная. Как пишет НГС со ссылкой на сайт департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, разрешение на реконструкцию здания на улице Ударной выдано «Сибирской энергетической компании» 27 июня 2019 года.

По словам очевидца, в момент ЧП «грохот был ужасный».

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