Минимум два человека погибли при обрушении здания в Новосибирске

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Георгий Мосалов
В ходе реконструкции одноэтажного здания в Новосибирске произошло обрушение стены. На объекте находились 12 рабочих, двоих из них спасли. По информации регионального управления Следственного комитета России, в результате инцидента погибли по меньшей мере два человека. На месте проводятся поисково-спасательные работы. RT ведёт текстовую трансляцию.
Минимум два человека погибли при обрушении здания в Новосибирске
  • © МЧС России
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  • 28 августа 2019

    По информации МЧС, под завалами могут находиться ещё восемь человек.

  • В момент обрушения стены рабочие находились в траншее, сообщили в Следственном комитете. 

    «По данным следствия, 28 августа 2019 года в обеденное время по ул. Ударная города Новосибирска проводился плановый ремонт теплотрассы. В ходе ремонта в траншее находились работники, на которых обрушилась кирпичная стена прилегающего здания», — говорится на сайте СК Новосибирской области.

  • В пресс-службе прокуратуры новосибирской области сообщили, что здание, стена которого рухнула, — это котельная. Её реконструкция проводилась в рамках муниципального контракта. В ведомстве будет дана правовая оценка действиям подрядчиков, заказчиков и должностных лиц, отвечавших за строительный надзор.

  • Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Прокуратура также начала проверку по факту инцидента.

  • По словам Анатолия Локтя, из-под завалов достали второго человека. К месту ЧП выехали пять машин скорой помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Число пострадавших на данный момент неизвестно, ведутся работы по поиску ещё восьми человек.

  • На место ЧП в Новосибирске выехал мэр города Анатолий Локоть.

  • По данным Следственного комитета, в результате ЧП в Новосибирске погибли по меньшей мере два человека. Возбуждено уголовное дело.

    • © МЧС России

  • По данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной обрушения могло стать нарушение правил при проведении строительных работ. Общая площадь завалов, по словам собеседника агентства, составила 350 кв. м.

  • Тем временем МЧС увеличивает число специалистов, ведущих поисково-спасательные работы. На данный момент привлечены 70 человек, задействовано порядка 20 единиц техники.

  • Сотрудники экстренных служб спасли из-под завалов одного рабочего. Он жив, его передали врачам. Ведутся поиски ещё 11 человек.

    «Одного пострадавшего достали живым, он был передан врачам», — сообщили РИА Новости ​​​в пресс-службе МЧС.

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