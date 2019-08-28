Минимум два человека погибли при обрушении здания в Новосибирске

В ходе реконструкции одноэтажного здания в Новосибирске произошло обрушение стены. На объекте находились 12 рабочих, двоих из них спасли. По информации регионального управления Следственного комитета России, в результате инцидента погибли по меньшей мере два человека. На месте проводятся поисково-спасательные работы. RT ведёт текстовую трансляцию.

© МЧС России