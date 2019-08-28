Минимум два человека погибли при обрушении здания в Новосибирске
- © МЧС России
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28 августа 2019
По информации МЧС, под завалами могут находиться ещё восемь человек.
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В момент обрушения стены рабочие находились в траншее, сообщили в Следственном комитете.
«По данным следствия, 28 августа 2019 года в обеденное время по ул. Ударная города Новосибирска проводился плановый ремонт теплотрассы. В ходе ремонта в траншее находились работники, на которых обрушилась кирпичная стена прилегающего здания», — говорится на сайте СК Новосибирской области.
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В пресс-службе прокуратуры новосибирской области сообщили, что здание, стена которого рухнула, — это котельная. Её реконструкция проводилась в рамках муниципального контракта. В ведомстве будет дана правовая оценка действиям подрядчиков, заказчиков и должностных лиц, отвечавших за строительный надзор.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Прокуратура также начала проверку по факту инцидента.
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По словам Анатолия Локтя, из-под завалов достали второго человека. К месту ЧП выехали пять машин скорой помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Число пострадавших на данный момент неизвестно, ведутся работы по поиску ещё восьми человек.
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На место ЧП в Новосибирске выехал мэр города Анатолий Локоть.
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По данным Следственного комитета, в результате ЧП в Новосибирске погибли по меньшей мере два человека. Возбуждено уголовное дело.
- © МЧС России
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По данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной обрушения могло стать нарушение правил при проведении строительных работ. Общая площадь завалов, по словам собеседника агентства, составила 350 кв. м.
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Тем временем МЧС увеличивает число специалистов, ведущих поисково-спасательные работы. На данный момент привлечены 70 человек, задействовано порядка 20 единиц техники.
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Сотрудники экстренных служб спасли из-под завалов одного рабочего. Он жив, его передали врачам. Ведутся поиски ещё 11 человек.
«Одного пострадавшего достали живым, он был передан врачам», — сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.