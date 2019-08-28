«Яндекс.Навигатор» начнёт предупреждать водителей о приближении к школам

Короткая ссылка
Сервис «Яндекс.Навигатор» к началу учебного года начнёт оповещать водителей о приближении к школам.
«Яндекс.Навигатор» начнёт предупреждать водителей о приближении к школам
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«В приложении появятся знаки «Осторожно, дети» и голосовые предупреждения на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам около школ», — говорится в сообщении «Яндекса».

Отмечается, что в ближайшее время такая функция появится в других сервисах компании: «Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйв» и «Яндекс.Авто».

Как уточняется, пользователи с помощью редактора карт смогут самостоятельно обозначить участок с нерегулируемым пешеходным переходом около школы, если его не оказалось в навигаторе.

19 августа в «Яндексе» назвали срок появления беспилотных автомобилей в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить