«Яндекс.Навигатор» начнёт предупреждать водителей о приближении к школам

Сервис «Яндекс.Навигатор» к началу учебного года начнёт оповещать водителей о приближении к школам.

«В приложении появятся знаки «Осторожно, дети» и голосовые предупреждения на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам около школ», — говорится в сообщении «Яндекса».

Отмечается, что в ближайшее время такая функция появится в других сервисах компании: «Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйв» и «Яндекс.Авто».

Как уточняется, пользователи с помощью редактора карт смогут самостоятельно обозначить участок с нерегулируемым пешеходным переходом около школы, если его не оказалось в навигаторе.

19 августа в «Яндексе» назвали срок появления беспилотных автомобилей в России.