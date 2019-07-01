В «Яндексе» отвергли обвинения ряда сервисов в ограничении доступа

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«Яндекс» считает необоснованными обвинения со стороны интернет-сервисов, в том числе Avito и ЦИАН, в ограничении доступа в пользу собственных сервисов компании. Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.
В «Яндексе» отвергли обвинения ряда сервисов в ограничении доступа
  • РИА Новости

«Яндекс» считает необоснованными обвинения ряда интернет-компаний в том, что её алгоритм формирования интерактивных ответов нарушает закон о конкуренции», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали, что ряд интернет-ресурсов, среди которых Avito, ЦИАН, Profi.ru, 2ГИС и Ivi.ru, заявили, что «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, нарушая закон о конкуренции.

Как отмечалось, соответствующие претензии были подготовлены ими в совместной записке.

В начале июня СМИ передавали, что ФСБ запросила у «Яндекса» доступ к ключам для дешифровки данных пользователей ряда сервисов, однако получила отказ.

В «Яндексе», комментируя эти сообщения, отметили, что исполнение требования законодательства о предоставлении спецслужбам необходимой информации в рамках пакета Яровой возможно без нарушения прав пользователей

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