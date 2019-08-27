Эксперт оценил роль МАКС-2019 в расширении экспортных возможностей российских компаний

Авиаэксперт Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил роль Международного авиационно-космического салона в расширении экспортных возможностей российских компаний.

«Если говорить о военной технике, то Россия остаётся единственным конкурентом американской авиации, причём мы предлагаем решение, более дешёвое и простое в эксплуатации, но не уступающее при этом по качеству. Обычно такой подход и привлекает покупателей», — заявил он.

Что касается гражданской авиации, то по словам эксперта, расширение поставок на зарубежные рынки возможно за счёт предложения нишевого продукта. Например, полагает Адамидов, на МАКС-2019 такое «экспортное окно» мог бы использовать перспективный лёгкий транспортный самолёт нового поколения Ил-112В.

Ранее премьер России Дмитрий Медведев в приветственной телеграмме участникам авиасалона МАКС-2019 отметил качество и надёжность наукоёмкой и инновационной продукции аэрокосмической промышленности России.

«Утро.ру» сообщало, что на МАКС-2019 пройдут соревнования на одномоторных поршневых самолётах.