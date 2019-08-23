На МАКС-2019 пройдут соревнования на одномоторных поршневых самолётах

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Соревнования на одномоторных поршневых самолётах пройдут с 30 августа по 1 сентября в рамках демонстрационной программы Международного авиационно-космического салона. Об этом сообщает «Утро.ру».
На МАКС-2019 пройдут соревнования на одномоторных поршневых самолётах
  • ©aviasalon.com

За 20 минут участникам необходимо выполнить шесть фигур высшего пилотажа, среди которых петля Нестерова, при бочки, штопор, колокол, вираж с бочками, три бочки с фиксациями через 90 градусов.

Победитель получит приз и право выступить с сольной программой.

Бороться за награду будут Роман Овчинников, Дмитрий Шакуров и Андрей Якимов. Им предстоит пилотировать Су-31МХ, Су-26 и Extra 300.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в авиасалоне МАКС-2019 примут участие 80 предприятий из Подмосковья.

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