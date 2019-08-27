Медведев отметил качество и надёжность авиационной продукции России

Премьер России Дмитрий Медведев в приветственной телеграмме участникам авиасалона МАКС-2019 отметил качество и надёжность наукоёмкой и инновационной продукции аэрокосмической промышленности России.

«Наукоёмкая и инновационная продукция отечественных предприятий пользуется высоким спросом как в нашей стране, так и за её пределами благодаря своему качеству и надёжности», — говорится в сообщении на сайте авиасалона.

Премьер также заявил, что аэрокосмическая промышленность является одной из ключевых отраслей в экономике страны. Медведев назвал её символом интеллектуального и технологического развития.

Глава правительства выразил уверенность, что проведение МАКС-2019 позволит заключить взаимовыгодные контракты, а также будет способствовать расширению экспортных возможностей российских компаний.

Ранее «Рособоронэкспорт» заявил, что на МАКС-2019 представят экспортные варианты Су-57Э и Ил-112ВЭ.