Медведев отметил качество и надёжность авиационной продукции России
- РИА Новости
«Наукоёмкая и инновационная продукция отечественных предприятий пользуется высоким спросом как в нашей стране, так и за её пределами благодаря своему качеству и надёжности», — говорится в сообщении на сайте авиасалона.
Премьер также заявил, что аэрокосмическая промышленность является одной из ключевых отраслей в экономике страны. Медведев назвал её символом интеллектуального и технологического развития.
Глава правительства выразил уверенность, что проведение МАКС-2019 позволит заключить взаимовыгодные контракты, а также будет способствовать расширению экспортных возможностей российских компаний.
Ранее «Рособоронэкспорт» заявил, что на МАКС-2019 представят экспортные варианты Су-57Э и Ил-112ВЭ.