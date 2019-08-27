В Фонде развития Дальнего Востока рассказали о реализуемых в регионе проектах

Глава Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков в беседе с «Российской газетой» рассказал об инфраструктурных проектах, реализуемых в регионе.

«О происходящих в регионе изменениях мы можем судить по уверенной динамике большинства проектов, которые реализуем совместно с бизнесом», — заявил он.

По его словам, эти истории очень разные и по масштабу, и по отраслевой принадлежности. Например, осенью в Хабаровске введут в эксплуатацию новый пассажирский терминал внутренних авиалиний, а в Амурской области в ТОР «Белогорск» сдаётся в эксплуатацию завод по переработке сои.

Кроме того, сообщил Чекунков, в Приморском крае в ТОР «Михайловская» завершают строительство крупнейшего на Дальнем Востоке свиноводческого комплекса. В Якутии построен тепличный комплекс, позволяющий давать урожай в условиях вечной мерзлоты и перепадов температур.

«Активно развивается масштабный проект создания угольного кластера в Южной Якутии — мы финансируем строительство шахты и горнообогатительной фабрики», — отметил Чекунков.

Ранее сообщалось, что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) представят новые инициативы по развитию Дальнего Востока.

«Газета.Ru» сообщала, что объявлена деловая программа ВЭФ-2019.