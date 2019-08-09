На ВЭФ-2019 представят новые инициативы по развитию Дальнего Востока

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) представят новые инициативы по развитию Дальнего Востока, сообщает газета «Известия».

По решению главы Минвостокразвития Александра Козлова в рамках выставки ВЭФ будет сформирована единая экспозиция ведомства и всех институтов развития региона.

«На форуме будут представлены результаты новой экономической политики, а также планы и дальнейшее видение развития Дальнего Востока на 2025—2035 годы», — заявил замминистра Александр Крутиков.

По его словам, на единой площадке представят более десяти сервисов для инвесторов. Также будет доступна зона презентации отраслей экономики дальневосточных регионов с оценкой их инвестиционного потенциала.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что объявлена деловая программа ВЭФ-2019.