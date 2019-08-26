МИД России: консульский доступ к Уилану намечен на 27 августа
- РИА Новости
«Регулярно обеспечиваем консульский доступ к Уилану. Ближайшее посещение намечено на завтра. Не вполне похоже на изоляцию», — отметил представитель ведомства.
Ранее американское посольство в Москве запросило у МИД России срочный консульский доступ к Уилану на фоне заявлений об ухудшении его здоровья.
23 августа Уилану стало плохо в ходе заседания по вопросу продления его ареста, в Лефортовский суд была вызвана скорая помощь. Однако госпитализация задержанному не потребовалась.
Пол Уилан был задержан в конце декабря 2018 года при проведении шпионской акции.