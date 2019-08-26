МИД России: консульский доступ к Уилану намечен на 27 августа

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Консульский доступ к гражданину США Полу Уилану, арестованному в России по обвинению в шпионаже, планируется организовать 27 августа. Об этом сообщили ТАСС в департаменте информации и печати российского МИД.
МИД России: консульский доступ к Уилану намечен на 27 августа
  • РИА Новости

«Регулярно обеспечиваем консульский доступ к Уилану. Ближайшее посещение намечено на завтра. Не вполне похоже на изоляцию», — отметил представитель ведомства.

Ранее американское посольство в Москве запросило у МИД России срочный консульский доступ к Уилану на фоне заявлений об ухудшении его здоровья.

23 августа Уилану стало плохо в ходе заседания по вопросу продления его ареста, в Лефортовский суд была вызвана скорая помощь. Однако госпитализация задержанному не потребовалась.

Пол Уилан был задержан в конце декабря 2018 года при проведении шпионской акции.

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