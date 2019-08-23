Посольство США в России запросило срочный консульский доступ к Уилану

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Посольство Соединённых Штатов в Москве запросило у МИД России срочный консульский доступ к гражданину США Полу Уилану, обвиняемому в России в шпионаже. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter дипмиссии.
Посольство США в России запросило срочный консульский доступ к Уилану
  • РИА Новости

«Мы запросили в МИД России срочный консульский доступ к Полу Уилану, чтобы поговорить с ним в связи с серьёзными заявлениями по поводу его здоровья», — говорится в сообщении.

Как отметили дипломаты, здоровье и благополучие американских граждан за рубежом является их главным приоритетом.

23 августа в ходе рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста Уилану стало плохо, в Лефортовский суд была вызвана скорая. Медики отказали Уилану в госпитализации.

Американцу продлили арест на два месяца.

В конце декабря 2018 года ФСБ сообщила, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции. Он имеет гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады.

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