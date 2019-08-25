В Ростовской области заключённый совершил побег из колонии

Короткая ссылка
В Новочеркасске Ростовской области возбудили уголовное дело по факту побега заключённого из исправительной колонии №14. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.
В Ростовской области заключённый совершил побег из колонии
  • РИА Новости

«25 августа 2019 года осуждённый, отбывающий наказание в ФКУ ИК-14 ГУ ФСИН России по Ростовской области, оставшись без должного надзора, совершил побег с территории исправительной колонии», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам халатности.

В настоящее время следствие устанавливает причастных к инциденту должностных лиц исправительного учреждения. 

В середине апреля в Туве девять заключённых сбежали из изолятора временного содержания отдела МВД России «Барун-Хемчикский».

В начале мая все они были задержаны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить