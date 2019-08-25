В Ростовской области заключённый совершил побег из колонии

В Новочеркасске Ростовской области возбудили уголовное дело по факту побега заключённого из исправительной колонии №14. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

«25 августа 2019 года осуждённый, отбывающий наказание в ФКУ ИК-14 ГУ ФСИН России по Ростовской области, оставшись без должного надзора, совершил побег с территории исправительной колонии», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам халатности.

В настоящее время следствие устанавливает причастных к инциденту должностных лиц исправительного учреждения.

В середине апреля в Туве девять заключённых сбежали из изолятора временного содержания отдела МВД России «Барун-Хемчикский».

В начале мая все они были задержаны.