В Ростовской области заключённый совершил побег из колонии
- РИА Новости
«25 августа 2019 года осуждённый, отбывающий наказание в ФКУ ИК-14 ГУ ФСИН России по Ростовской области, оставшись без должного надзора, совершил побег с территории исправительной колонии», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам халатности.
В настоящее время следствие устанавливает причастных к инциденту должностных лиц исправительного учреждения.
В середине апреля в Туве девять заключённых сбежали из изолятора временного содержания отдела МВД России «Барун-Хемчикский».
В начале мая все они были задержаны.