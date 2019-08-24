Площадь лесных пожаров в России сократилась на 1,5 тысячи га за сутки

Федеральная Авиалесоохрана сообщила, что площадь природных пожаров в России, по которым проводилось активное тушение, уменьшилась за сутки на более чем на 1,5 тыс. га.

«На 00:00 мск 24 августа на территории России действовало 122 лесных пожара на площади 42 тыс. 411 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Согласно его данным, за сутки в России было ликвидировано 14 очагов лесных пожаров.

23 августа Авиалесоохрана сообщала, что площадь лесных пожаров в России сократилась на 58,2 тыс. га за сутки и составила 43 тыс. 976 га.

Ранее временно исполняющий обязанности руководителя Рослесхоза Михаил Клинов заявил, что экономический ущерб от природных пожаров с начала 2019 года составил 7 млрд рублей.