Площадь лесных пожаров в России сократилась на 58,2 тысячи га за сутки

Федеральная Авиалесоохрана сообщила, что площадь природных пожаров в России, по которым проводилось активное тушение, уменьшилась за сутки на 58,2 тысячи га.

«На 00.00 мск 23.08.2019 на территории Российской Федерации действовали 136 лесных пожаров на площади 43 976 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее временно исполняющий обязанности руководителя Рослесхоза Михаил Клинов заявил, что экономический ущерб от природных пожаров с начала 2019 года составил 7 млрд рублей.

Эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте России Григорий Куксин, руководитель противопожарной программы Гринпис России, в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в стране.