В Рослесхозе оценили ущерб от лесных пожаров

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Экономический ущерб от природных пожаров с начала 2019 года составил 7 млрд рублей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности руководителя Рослесхоза Михаил Клинов.
В Рослесхозе оценили ущерб от лесных пожаров
  • РИА Новости

«Приближённая цифра по состоянию на сегодняшний день — 7 (млрд рублей. — RT)», — цитирует РИА Новости Клинова.

По его словам, более точную цифру можно будет назвать после обследования мест, пройденных пожарами.

Также Климов заявил о стабилизации ситуации с лесными пожарами по всей России.

Ранее эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте России Григорий Куксин, руководитель противопожарной программы Гринпис России, в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в стране.

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