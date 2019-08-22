Росконтроль дал рекомендации по выбору школьных учебников

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Экспертный центр Всероссийского союза потребителей Росконтроль дал рекомендации по выбору школьных учебников, сообщает НСН.
Росконтроль дал рекомендации по выбору школьных учебников
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По мнению специалистов, учебник для начальной школы должен весить до 300 граммов, для пятых-шестых классов — до 400 граммов, для 10-11 классов — до 600 граммов.

Бумага — белая, плотная и непрозрачная, шрифт — достаточно крупный.

«Нарушение обязательных требований к учебным изданиям является фактором риска возникновения не только проблем со зрением, но и заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, в первую очередь, нарушений осанки и заболеваний позвоночника», — рассказали эксперты.

Росконтроль также не рекомендует выбирать учебники с большим разнообразием шрифтов — допускается до четырёх вариантов оформления текста.

Ранее Роскачество дало рекомендации по выбору школьной формы.

«ПолитЭксперт» сообщал, что Роскачество рассказало о вреде готовых сухих завтраков.

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