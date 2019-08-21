В Пермском крае наградили гражданина Узбекистана, помогавшего спасать людей в ДТП с автобусом

Губернатор Пермского края Максим Решетников наградил благодарственным письмом гражданина Узбекистана Данила Юлдашева, помогавшего спасать людей в ДТП с автобусом.

Как сообщает URA.RU, об этом стало известно на заседании регионального правительства.

Решетников также пообещал помочь Юлдашеву с получением российского гражданства.

17 августа на Новогайвинской улице в Перми автобус врезался в здание. По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности транспортного средства. Один человек погиб. Возбуждено уголовное дело.

Водитель автобуса, попавшего в ДТП, был опрошен и отправлен на медицинское освидетельствование.