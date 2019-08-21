Эксперт прокомментировал предложение ввести «первосентябрьский капитал»
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- РИА Новости
«Действительно, не каждый родитель на сегодняшний день может позволить себе собрать ребёнка в школу. И соответственно, если государство будет осуществлять такую форму поддержки, то это было бы важным и социально значимым элементом в жизни ребёнка», — заявил он.
По его словам, есть регионы, где детям предоставляют необходимый комплект для обучения, но в целом в стране такая программа не работает.
Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о создании программы «Первосентябрьский капитал».
Телеканал «360» передавал, что в Московской области рассказали о подарочных наборах для первоклассников из малообеспеченных семей.