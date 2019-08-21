Эксперт прокомментировал предложение ввести «первосентябрьский капитал»

Заместитель председателя Национального родительского комитета Пётр Попов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал предложение ввести «первосентябрьский капитал».

«Действительно, не каждый родитель на сегодняшний день может позволить себе собрать ребёнка в школу. И соответственно, если государство будет осуществлять такую форму поддержки, то это было бы важным и социально значимым элементом в жизни ребёнка», — заявил он.

По его словам, есть регионы, где детям предоставляют необходимый комплект для обучения, но в целом в стране такая программа не работает.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о создании программы «Первосентябрьский капитал».

Телеканал «360» передавал, что в Московской области рассказали о подарочных наборах для первоклассников из малообеспеченных семей.