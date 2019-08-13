В Подмосковье рассказали о подарочных наборах для первоклассников из малообеспеченных семей

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В Московской области рассказали о подарочных наборах для первоклассников из малообеспеченных семей, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье рассказали о подарочных наборах для первоклассников из малообеспеченных семей
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Рюкзак с канцтоварами получат все семьи, которые прописаны в регионе и в которых на одного человека приходится 12,5 тыс. рублей дохода и меньше.

«Выдача портфеля начнётся с 1 сентября в наших управлениях социальной защиты в муниципальных образованиях», — заявила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

В подарочный набор входят альбом для рисования, цветные карандаши, кисти, краски, тетради, ручки, ластики, цветная бумага, ножницы, пластилин, пенал и другие предметы.

Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН рассказала о мерах поддержки малообеспеченных семей с детьми.

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