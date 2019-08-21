Почти 4000 жителей Самары остались без холодной воды из-за аварии

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Почти 4 тыс. жителей Самары остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе.
Почти 4000 жителей Самары остались без холодной воды из-за аварии
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

«Установлено, что на время проведения ремонтных работ приостановлено водоснабжение потребителей 25 многоквартирных жилых домов (3869 человек, из них 1100 детей) и социально-значимого объекта (школа №36)», — указывается в заявлении.

По информации ведомства, для обеспечения населения питьевой водой выставлен бойлер объёмом 10 куб. м около дома №113а по улице Стара-Загора.

Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено в 17:00 мск.

Ранее в Санкт-Петербурге из-за дефекта теплосети на улице забил фонтан высотой до 17—20 метров.

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