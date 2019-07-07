Более 50 тысяч человек остались без горячей воды в Подмосковье из-за долгов

Более 65 домов в Павшинской пойме в Красногорском городском округе Московской области остались без горячей воды с 4 июля из-за накопившихся у физических и юридических лиц долгов за газоснабжение.

Об этом ТАСС сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

По её словам, в зону отключения горячей воды попали свыше 50 тыс. человек.

«Задолженность, просроченная котельной «Павшино» перед «Газпром межрегионгаз Москва», на 1 июля 2019 года составила 47 млн рублей. В связи с долгом с 4 июля было отключено горячее водоснабжение в 68 из 84 домов микрорайона Павшинская Пойма, отключение затронуло более 50 тыс. жителей. Долг за газ сложился из задолженности как управляющих компаний, так и жителей», — сказала она.

По её словам, 8 июля запланирована встреча с «Газпром межрегионгаз Москва» для оперативного разрешения сложившейся ситуации и запуска котельной и горячего водоснабжения.

Над сокращением задолженности управляющих компаний совместно работают администрация городского округа, Госжилинспекция и Федеральная служба приставов. Отмечается, что в отношении некоторых компаний проводятся проверки.

В апреле в центре Хабаровска из-за аварии на теплотрассе без горячей воды остались около 200 домов, социальных учреждений и административных зданий.