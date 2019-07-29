В Петербурге из-за прорыва трубы на улице забил 20-метровый фонтан

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В Санкт-Петербурге из-за дефекта теплосети на улице забил фонтан высотой до 17—20 метров, сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

«В районе разлива воды работают оперативные бригады АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»…Температура воды не превышает 35 °C», — рассказали РИА Новости в организации.

Там отметили, что разлив образовался в Василеостровском районе города на улице Шевченко, 17.

Дефект обнаружили при гидравлических испытаниях, которые обязательны при подготовке теплосетей к новому отопительному сезону.

«Ненадёжные участки трубопроводов, выявленные в ходе испытаний, — это предотвращённые технологические нарушения в теплоснабжении города зимой», — отметили в организации.

В апреле URA.RU сообщало, что в Челябинске ликвидировали последствия коммунальной аварии, из-за которой без отопления остались 700 домов.

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