В Челябинске ликвидировали последствия коммунальной аварии, оставившей без отопления 700 домов
- РИА Новости
«Авария устранена, все дома, три школы и семь детских садов подключены к теплу», — говорится в докладе главы Челябинска Владимира Елистратова главе региона Алексею Текслеру.
Как уточнили в областном правительстве, двое пострадавших остаются в ожоговом центре, их состояние близко к удовлетворительному, наблюдается положительная динамика.
Ранее сообщалось, что причиной аварии признан дефект теплосетей.