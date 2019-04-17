В Челябинске ликвидировали последствия коммунальной аварии, оставившей без отопления 700 домов

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В Челябинске ликвидировали последствия коммунальной аварии, из-за которой без отопления остались 700 домов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В Челябинске ликвидировали последствия коммунальной аварии, оставившей без отопления 700 домов
  • РИА Новости

«Авария устранена, все дома, три школы и семь детских садов подключены к теплу», — говорится в докладе главы Челябинска Владимира Елистратова главе региона Алексею Текслеру.

Как уточнили в областном правительстве, двое пострадавших остаются в ожоговом центре, их состояние близко к удовлетворительному, наблюдается положительная динамика.

Ранее сообщалось, что причиной аварии признан дефект теплосетей.

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