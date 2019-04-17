Названа причина крупной коммунальной аварии в Челябинске

Дефект теплосетей стал причиной крупной коммунальной аварии в Челябинске, сообщает URA.RU.

Как уточнили в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск», дефект был выявлен в ходе плановых испытаний на максимальную температуру теплоносителя. Без отопления оказались 700 домов.

«В большей части жилого сектора теплоснабжение было восстановлено в период с 23:00. В 77 домов отопление и горячее водоснабжение вернутся в ближайшее время», — добавили в пресс-службе.

В ходе инцидента горячая вода вылилась на дорогу. Пять человек получили ожоги ног, двое доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что прокурор области Виталий Лопин поручил провести проверку.