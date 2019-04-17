Названа причина крупной коммунальной аварии в Челябинске

Короткая ссылка
Дефект теплосетей стал причиной крупной коммунальной аварии в Челябинске, сообщает URA.RU.
Названа причина крупной коммунальной аварии в Челябинске
  • © pixabay.com

Как уточнили в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск», дефект был выявлен в ходе плановых испытаний на максимальную температуру теплоносителя. Без отопления оказались 700 домов.

«В большей части жилого сектора теплоснабжение было восстановлено в период с 23:00. В 77 домов отопление и горячее водоснабжение вернутся в ближайшее время», — добавили в пресс-службе.

В ходе инцидента горячая вода вылилась на дорогу. Пять человек получили ожоги ног, двое доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что прокурор области Виталий Лопин поручил провести проверку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить