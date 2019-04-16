В Челябинске 700 домов остались без отопления из-за аварии

В Челябинске 700 домов оказались лишены отопления из-за аварии на улице Братьев Кашириных, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.

На место прибыли врио губернатора Алексей Текслер, его заместитель Сергей Шаль и мэр Владимир Елистратов.

Прокурор области Виталий Лопин поручил провести проверку.

«Предварительно установлено, что произошёл прорыв теплосети в результате проводимых испытаний теплоснабжающей организацией «УСТЭК-Челябинск», — заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Со своей стороны, гендиректор компании «УСТЭК-Челябинск» Игорь Рындин заявил, что вероятной причиной прорыва трассы стали температурные изменения. Он также пообещал устранить все последствия случившегося к утру.

«О проведении испытаний все службы были оповещены, причины аварии устанавливаются», — сказали в пресс-службе компании.

В марте сообщалось, что в Сысертском городском округе Свердловской области без света остались около 13 тыс. жителей.