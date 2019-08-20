Россияне потратили в поездках по стране $43 млрд в 2018 году

Короткая ссылка
В Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм) сообщили, что за прошлый год россияне потратили $43 млрд в поездках по стране.

«Количество отдыхающих в стране с каждым годом растёт. Если даже, скажем, сравнивать цифры 2017 года и 2018 года, то количество внутренних туристов увеличилось практически на 10%. И цифра (в прошлом году. — RT) составила более 36 млн человек. А потратили они, кстати говоря, $43 млрд», — заявила в эфире телеканала «Россия 24» руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. 

Она также сообщила, что внутренний туризм становится всё более популярным, и потенциал его развития огромен. 

Ранее «Крыминформ», ссылаясь на министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, писало, что по состоянию на 1 августа на полуострове с начала года отдохнули более 4 млн туристов

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить