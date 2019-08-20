Россияне потратили в поездках по стране $43 млрд в 2018 году

В Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм) сообщили, что за прошлый год россияне потратили $43 млрд в поездках по стране.

«Количество отдыхающих в стране с каждым годом растёт. Если даже, скажем, сравнивать цифры 2017 года и 2018 года, то количество внутренних туристов увеличилось практически на 10%. И цифра (в прошлом году. — RT) составила более 36 млн человек. А потратили они, кстати говоря, $43 млрд», — заявила в эфире телеканала «Россия 24» руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Она также сообщила, что внутренний туризм становится всё более популярным, и потенциал его развития огромен.

Ранее «Крыминформ», ссылаясь на министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, писало, что по состоянию на 1 августа на полуострове с начала года отдохнули более 4 млн туристов.