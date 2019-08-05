СМИ: Траты туристов на отдых внутри России выросли на 10—15% с начала года

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Траты отечественных туристов на отдых внутри страны выросли на 10—15% с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщает газета «Известия» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.
СМИ: Траты туристов на отдых внутри России выросли на 10—15% с начала года
  • © pixabay.com

По его словам, в среднем расходы на отпуск оцениваются в 46 тыс. рублей на человека.

Из данных Росстата следует, что в 2018 году стоимость турпакетов, приобретённых россиянами, достигла 293,5 млрд рублей. На отдых внутри страны потрачено 59,5 млрд, за границей — 234 млрд. Показатель вырос на 7% по сравнению с 2017 годом.

На отдых в России потрачено на 14% больше, на поездки за рубеж — на 5%.

Речь идёт о тех, кто купил путёвку, самостоятельные туристы не учитывались.

Наибольшей популярностью внутри России в 2018 году пользовался Санкт-Петербург (438,6 тыс. организованных туристов). Второе место занимает Москва (320,3 тыс.).

Далее следуют Краснодарский край (227 тыс.), Крым (128,3 тыс.) и Татарстан (120,2 тыс.).

Среди самых популярных зарубежных направлений — Турция (2,2 млн), Таиланд (540,5 тыс.) и Китай (478,9 тыс.).

Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал рост числа путешествий россиян за границу.

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