СМИ: Траты туристов на отдых внутри России выросли на 10—15% с начала года
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По его словам, в среднем расходы на отпуск оцениваются в 46 тыс. рублей на человека.
Из данных Росстата следует, что в 2018 году стоимость турпакетов, приобретённых россиянами, достигла 293,5 млрд рублей. На отдых внутри страны потрачено 59,5 млрд, за границей — 234 млрд. Показатель вырос на 7% по сравнению с 2017 годом.
На отдых в России потрачено на 14% больше, на поездки за рубеж — на 5%.
Речь идёт о тех, кто купил путёвку, самостоятельные туристы не учитывались.
Наибольшей популярностью внутри России в 2018 году пользовался Санкт-Петербург (438,6 тыс. организованных туристов). Второе место занимает Москва (320,3 тыс.).
Далее следуют Краснодарский край (227 тыс.), Крым (128,3 тыс.) и Татарстан (120,2 тыс.).
Среди самых популярных зарубежных направлений — Турция (2,2 млн), Таиланд (540,5 тыс.) и Китай (478,9 тыс.).
Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал рост числа путешествий россиян за границу.