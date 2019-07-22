В Ростуризме прокомментировали рост количества путешествий россиян за границу

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Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал рост количества путешествий россиян за границу.
В Ростуризме прокомментировали рост количества путешествий россиян за границу
  • РИА Новости

«Действительно, за последние годы мы отмечаем рост как внутреннего туризма, так и международного выездного. Лидеры из года в год по международным направлениям остаются те же. Наиболее популярные — Турция, зимой Таиланд», — заявил он.

По его словам, увеличение числа путешественников во многом объясняется снижением запросов — для более частых выездов за рубеж россияне выбирают более скромные туры.

Ранее ТАСС со ссылкой на ежегодный рейтинг MasterCard Global Destination Cities Index: Origins сообщал, что по итогам 2018 года Россия заняла девятое место по количеству туристов, выезжающих за границу. Лидируют США и Китай.

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