Аксёнов рассказал о росте доходов Крыма от туризма

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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что прямые налоговые поступления в бюджет региона от туристической сферы в текущем году составили 1,4 млрд рублей.
Аксёнов рассказал о росте доходов Крыма от туризма
  • РИА Новости

Этот показатель, по словам Аксёнова, на 25% выше данных за аналогичный период 2018 года.

«Основным источником доходов в летний период является курортный сезон. Прямых налоговых поступлений в бюджет Республики Крым получили 1 млрд и 460 млн рублей, что на 25% выше прошлогодних показателей», — цитирует его РИА Новости.

Ранее «Крыминформ» передавал, что в Крыму отдохнули более 3,3 млн туристов с начала 2019 года, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2018-го. 

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