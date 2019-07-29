Аксёнов рассказал о росте доходов Крыма от туризма
- РИА Новости
Этот показатель, по словам Аксёнова, на 25% выше данных за аналогичный период 2018 года.
«Основным источником доходов в летний период является курортный сезон. Прямых налоговых поступлений в бюджет Республики Крым получили 1 млрд и 460 млн рублей, что на 25% выше прошлогодних показателей», — цитирует его РИА Новости.
Ранее «Крыминформ» передавал, что в Крыму отдохнули более 3,3 млн туристов с начала 2019 года, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2018-го.