В Подмосковье проверили 300 школьных автобусов в преддверии нового учебного года

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В Московской области проверили 300 школьных автобусов в преддверии нового учебного года, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье проверили 300 школьных автобусов в преддверии нового учебного года
  • © Виталий Безруких
  • РИА Новости

Об этом заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

По его словам, 32 транспортных средства не в полном объёме отвечают требованиям ГОСТа к перевозке детей.

«Это автобусы в пяти городских округах: Балашиха, Богородский, Домодедово, Мытищи и Каширский. В Одинцовском городском округе до настоящего времени не заключены договоры с транспортными предприятиями для подвоза школьников», — сообщил Гержик.

Он отметил, что все замечания необходимо устранить до начала учебного года. Транспортные средства пройдут повторную проверку.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области завели административные дела по факту нарушений в детских лагерях.

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