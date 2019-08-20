В Карелии стартовала прививочная кампания против гриппа

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В Карелии началась подготовка к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ, сообщает KarelInform.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.
В Карелии стартовала прививочная кампания против гриппа
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В регион уже поступила первая партия вакцины — 100 тыс. доз препарата против гриппа для взрослых. Она распределена по медицинским организациям.

Как уточнили в ведомстве, вакцина содержит штаммы вирусов, циркуляция которых ожидается в предстоящем эпидсезоне.

Бесплатную прививку можно сделать в территориальной поликлинике по месту жительства.

Ранее URA.RU сообщало, что для автопарка станции скорой медицинской помощи Тюмени купят новые автомобили.

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