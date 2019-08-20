В Минздраве рассказали о дефиците врачей в системе первичной помощи

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о дефиците врачей в системе первичной помощи.
В Минздраве рассказали о дефиците врачей в системе первичной помощи
  • РИА Новости

«В системе работают более 305 тыс. врачей, с 2014 года на 4 тыс. число врачей увеличилось, в том числе более 74 тыс. участковых врачей, их число тоже увеличилось на 3,7 тыс. человек. Дефицит сохраняется, (он составляет. — RT) более 25 тыс. врачей», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим она указала на дефицит среднего медперсонала. По её словам, в настоящий момент в данной системе работают более 545 тыс. человек.

«Дефицит 130 тыс. человек, причём за четыре года он усугубился», — добавила Скворцова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что россияне справедливо жалуются на качество первичного звена здравоохранения.

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